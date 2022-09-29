Uluköy köyünde, kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir bitkilerinin bir kısmını hasat edilip satıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede Y.K. ve M.A., isimli şahısların ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 50 gr kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparat, 5 parça uyuşturucu madde yapımında kullanılan ampul, 1 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan üzerinde bant olan kablo parçası,1 adet rulo folyo ele geçirildi.

Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı.