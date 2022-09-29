Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hasadını yaptıkları esrarı satamadan yakalandılar
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ektikleri kenevirin hasadını yapan şahıslar uyuşturucunun tamamını pazarlayamadan yakalandı.
Uluköy köyünde, kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir bitkilerinin bir kısmını hasat edilip satıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede Y.K. ve M.A., isimli şahısların ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 50 gr kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparat, 5 parça uyuşturucu madde yapımında kullanılan ampul, 1 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan üzerinde bant olan kablo parçası,1 adet rulo folyo ele geçirildi.
Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu
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