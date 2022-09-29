Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaşehir Mahallesi yakınında kazı yaptıkları öne sürülen 3 kişiyi yakaladı.
Ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Kaçak Kazı
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