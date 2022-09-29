Kütahya'nın İkizhöyük Mahallesi Muhtarı Veysel Uygun, "Mahallemizde genellikle pancar üretiliyor. 45 hanenin ikamet ettiği mahallemizde üretim yapan vatandaşlarımız bu sene bin dekara şeker pancarı ektik. 6 bin ton pancar bekliyoruz. Bu işi seviyoruz. Üreterek hem kendimize hem de devletimize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Mücahit Altınkaya isimli üretici de, "Biz üreticiler olarak devletimiz ve milletimiz için üretmeye ve insanlarımızın gıdaya ulaşımını daha da kolaylaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İkizhöyüklü üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu, ton fiyatının fabrika tarafından bin 450 TL'den alındığını söyledi.

Kütahya il genelinde bin 200 çiftçinin yılda yaklaşık 350 bin ton pancar ürettiği öğrenildi.