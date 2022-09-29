Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki sahte içki operasyonu
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hürriyet Caddesi'ndeki 2 ikamete baskın düzenledi.
Ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda kaçak şekilde üretilmiş şarap, sahte içki, anason bitkisi ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler M.B. ile F.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Manisa
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