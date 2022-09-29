Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.
Kazada sürücü E.Y. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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