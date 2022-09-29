İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak, 161 sikke, 1 zincir, 7 yüzük ve 15 obje ele geçirildi.

Şüpheliler karakolda alınan ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, ele geçirilen sikke ve objeler Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.