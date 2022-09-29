Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mozambik'te kolera salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te kolera salgını nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki habere göre, kolera salgını Mozambik'te can aldı.
Ülkenin kuzeyinde bulunan Niassa bölgesinde 2 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı salgına karşı bölgede tedbirlerini artırırken, yaşamını yitirenlerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.
"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
Ülkede, temiz su yetersizliğinin yanı sıra tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
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