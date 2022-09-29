Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İncir ağacından düşen 75 yaşındaki kişi öldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde incir toplamak için ağaca çıkan Necmi Yeşilbayrak bir anda dengesini yitirerek düştü.
Yakınları tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilbayrak, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yeşilbayrak, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Bilecik
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