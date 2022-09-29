İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti icra ettikleri sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, şüpheliler N.A. ve S.K. ile araçta yaptıkları aramada 80 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 22 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 uyuşturucu içme aparatı, 3 cep telefonu ve 2 bin 605 lira ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. hakimlikçe tutuklandı, N.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.