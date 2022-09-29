Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti icra ettikleri sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, şüpheliler N.A. ve S.K. ile araçta yaptıkları aramada 80 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 22 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 uyuşturucu içme aparatı, 3 cep telefonu ve 2 bin 605 lira ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. hakimlikçe tutuklandı, N.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Uyuşturucu Kırıkkale
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