Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğum günü kutlamasında 2 kişi silahla yaralandı
[Fotograf: AA]
Çorum'da doğum günü kutlaması sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan O.G., pompalı tüfekle önce havaya, ardından çevreye rastgele ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Açılan ateş sonucu yaralanan S.G. ve S.Ç., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralananların yakınlarınca darbedilen O.G. ise olay yerinde kaçtı. Şüpheli, kısa süre sonra polis tarafından suç aleti tüfekle yakalandı.
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