Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, milli mücadele günlerinde halkın inancını tazelemek ve mücadele ruhunu güçlendirmek için milli bir marşa ihtiyaç duyulduğunu anımsattı.

Yapılan yarışmaya Akif'in, üzerinde yırtık hırkası olmasına rağmen para karşılığı milli marş yazmayı kabul etmediği için katılmadığını vurgulayan Gülşen, daha sonra ikna edilen Akif'in marşı yazdığı ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan kelimelerin içinde yer aldığını aktardı.

Gülşen, bağımsızlık marşı ve kutlu, veciz sözlerin kabulünün yıl dönümünde, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyen Milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Ardından öğrenciler tarafından "Akif ve İstikbal" oratoryosu sahnelendi, Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu.

Programa, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, il protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.