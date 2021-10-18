İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kayabaşı ve Ahi Evran mahalleleriyle Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde inşaatlardan ve yapımı tamamlanan dairelerden musluk, batarya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheliler Ş.K, E.B, C.Y. ve E.E'yi çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.