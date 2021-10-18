Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de inşaat ve dairelerden malzeme çalan 4 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de inşaatlardan demir, binalardan tesisat malzemesi çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kayabaşı ve Ahi Evran mahalleleriyle Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde inşaatlardan ve yapımı tamamlanan dairelerden musluk, batarya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheliler Ş.K, E.B, C.Y. ve E.E'yi çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kırşehir
Son Haberler
- 17:58
- 17:57
- 17:57
- 17:46
- 17:45
Sıradaki Haber
İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz