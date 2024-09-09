Kırşehir'de ilk ders zili çaldı

Vali Hüdayar Mete Buhara, Zernişan Vakkas Yaşar İlkokulu'ndaki törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Öğrencilerin bilgili ve donanımlı bir vatandaş, toplum için faydalı birey olmak için eğitim öğretim yolculuklarını sürdüreceklerini aktaran Buhara, "Çocuklarımızın yetenekli ve becerikli olması, ülkemizin dünya üzerindeki çağdaş medeniyetlerle rekabet etme gücümüzü arttırır. Öğretmenlerimizin bu yeni eğitim öğretim yılında da önceki yıllarda olduğu gibi vefakarca özverili bir şekilde çalışacaklarına eminim. Eğitim ve öğretimi sadece okullarla sınırlandırmak doğru değildir, velilerimizin de gayret etmesi gerekiyor. Bütün çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza yeni dönemde başarılar diliyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de il genelinde 229 okulda görev yapan 4 bin 252 öğretmenle 45 bin 594 öğrencinin arkadaşlarına, okullarına ve öğretmenlerine kavuştuğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilere en nitelikli eğitimi sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiir okudu, okulun 4'üncü sınıf öğrencileri, 1'inci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti.

Etkinliklerin ardından Buhara, Gülşen ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.