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Güncel
AA 16.09.2023 17:08

Kırşehir'de gezici kütüphane köy yollarında

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Çayağzı köyünde gezici kütüphanenin ulaştırdığı kitapları çocuklarla okudu.

Kırşehir'de gezici kütüphane köy yollarında
[Fotograf: AA]

AK PArti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, Çayağzı köyünde ilk ve orta okul öğrencileriyle bir araya geldi.

Ünsal, İl Halk Kütüphanesi bünyesindeki gezici kütüphanenin çocuklara ulaştırdığı kitapları inceledi, hikaye ve romanlardan okudu.

Kırşehir'de gezici kütüphane köy yollarında

Gezici kütüphane ekiplerinin kilometrelerce yol kat ederek köylere gittiğini, herkesin kitapla buluşması için çaba gösterdiğini vurgulayan Ünsal, “Kütüphane görevlilerimize, bu güzel çalışmaları için teşekkür ederiz. Bu uygulama ile köyde yaşayan çocuklarımızın kitaplara kolay erişme imkanı sağlanıyor. Eğitim hayatlarına devam ederken roman ve hikayelerden de uzak kalmamış oluyorlar. Onların hayal dünyası da bu kitaplarla gelişiyor ve kitaplar sevdiriliyor. Çocuklarımız istedikleri zaman kütüphaneye üye de olabiliyor. Evlatlarımızla birlikte eğitici ve öğretici kitapları okuduk." İfadelerini kullandı.

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