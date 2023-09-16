Kırşehir'de gezici kütüphane köy yollarında

AK PArti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, Çayağzı köyünde ilk ve orta okul öğrencileriyle bir araya geldi.

Ünsal, İl Halk Kütüphanesi bünyesindeki gezici kütüphanenin çocuklara ulaştırdığı kitapları inceledi, hikaye ve romanlardan okudu.

Gezici kütüphane ekiplerinin kilometrelerce yol kat ederek köylere gittiğini, herkesin kitapla buluşması için çaba gösterdiğini vurgulayan Ünsal, “Kütüphane görevlilerimize, bu güzel çalışmaları için teşekkür ederiz. Bu uygulama ile köyde yaşayan çocuklarımızın kitaplara kolay erişme imkanı sağlanıyor. Eğitim hayatlarına devam ederken roman ve hikayelerden de uzak kalmamış oluyorlar. Onların hayal dünyası da bu kitaplarla gelişiyor ve kitaplar sevdiriliyor. Çocuklarımız istedikleri zaman kütüphaneye üye de olabiliyor. Evlatlarımızla birlikte eğitici ve öğretici kitapları okuduk." İfadelerini kullandı.