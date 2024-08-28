Kırşehir'de ekipler ekmekte fahiş fiyat denetimi yaptı

Vatandaşlar arasında büyük tepki toplayan zam söylentisi üzerine Kırşehir Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, duruma müdahale etmek amacıyla sivil kıyafetlerle denetim gerçekleştirdi.



Denetim sırasında, fırsatçılık yaparak ekmek fiyatlarında haksız kazanç sağlamaya çalışan esnaflar tespit edildi. Müdürlük, bu esnaflara gerekli cezai işlemleri uygulayarak, halkın mağduriyetinin önüne geçmeye çalıştı. Kırşehir Ticaret İl Müdürü'nün bu kararlı tutumu şehirde takdirle karşılandı. Müdürlük, denetimlerin artarak devam edeceğini ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını belirtti.