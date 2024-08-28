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Güncel
İHA 28.08.2024 10:08

Tavşanlı'dan köy köy dolaşan ekip, kültürel mirası tanıtıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Niyazi Turgut ve Tuna İşleyen, yöresel sanatçı Aşık Mustafa Yaman ile birlikte köy kültürünü tanıtıyor.

Tavşanlı'dan köy köy dolaşan ekip, kültürel mirası tanıtıyor

Köyün eksiklerini yerinde gören ekip, Muhtar Hikmet Sevis'ten de Hereke köyünün sorunları hakkında bilgi aldı.

Çekilen görüntülerle birlikte hazırlanacak olan tanıtım filmiyle, Hereke köyünün kültürel mirası ve doğal güzellikleri tüm Türkiye'ye duyuruluyor. Niyazi Turgut ve Tuna İşleyen'in bu anlamlı çalışması, köylerin turizme kazandırılması ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Yöresel sanatçı Aşık Mustafa Yaman'ın türküler eşliğinde yapılan çekimler, köylerin kültürel kimliğini daha da güçlendiriyor. Köylerin sesini duyuran ekip, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar, bu tür tanıtım çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtiyor. 

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