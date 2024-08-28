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Güncel
AA 28.08.2024 09:45

Şair Bekir Sıtkı Erdoğan, Karaman’da anıldı

Karaman'da Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Şair Bekir Sıtkı Erdoğan, Karaman’da anıldı

SEKASAR Vakfı ve Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Erdoğan'ın hayatı ve eserleri ele alındı.

Programda konuşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Mestan Karabacak, Erdoğan'ın 20. yüzyıl Türk edebiyatında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın Türk şiirinin bir asırlık dönemine tanıklık edip edebiyat alanına büyük katkılar verdiğini belirten Karabacak, "Şiirlerinde memleket sevgisi, gurbet, milli duygular, hikmet, yaratılış ve aşk gibi zengin bir içerik bulunmaktadır. 20. yüzyılda aruzla şiir yazan az sayıdaki şairlerimizden en başarılı olanların başında o gelir" dedi.

Program, katılımcılara plaket takdim edilmesiyle son buldu.

Bekir Sıtkı Erdoğan kimdir?

Bekir Sıtkı Erdoğan, 1926 yılında Karaman'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu Erdoğan, kıta subaylığı yaptı.

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ni bitirmesinin ardından Heybeliada Deniz Lisesi, İstanbul Alman Lisesi ve Marmara Koleji'nde edebiyat öğretmenliği yapan Erdoğan, 2014'de 88 yaşında hayatını kaybetti.

Aruz, hece ve serbest vezinle şiirler yazan Erdoğan'ın şiirlerinden bazıları bestelenirken, rubai türündeki şiirleri birçok dergide yayımlandı.

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