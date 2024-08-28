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Güncel
AA 28.08.2024 09:15

Yüksekovalı kadın girişimciler ektikleri nohudun hasadına başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DEMETER Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi üyeleri, ekimini yaptıkları nohudun hasadına başladı.

Yüksekovalı kadın girişimciler ektikleri nohudun hasadına başladı

Kooperatife üye kadınlar, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde 7 dönümlük alana nohut ekti.

Ürünün olgunlaşmasıyla hasada başlayan kadınlar, elde ettikleri nohudun bir bölümü kendi ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satıyor.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da tarlada çalışan kadınları ziyaret etti, onlarla birlikte nohut hasadı yaptı.

Akın, "Kadın kooperatifimiz, özel bir organizasyon örneğiyle vatandaşlarımızın tarımsal ürünlerini piyasaya sürmelerine yardımcı oluyor. Nohut, bal, dut, üzüm gibi ürünlerin pazarlanmasında önemli bir boşluğu dolduruyor. Kendilerine yaptıkları bu organizasyon için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kooperatif üyelerinden Derya Taşar ise ailece bu işi yaptıklarını belirterek, "Önceki yıllarda kendi ihtiyacımız için üretim yapardık. DEMETER ile bu işi daha kapsamlı ve profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Üretimle topluma katkı sağlıyoruz" dedi.

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Hakkari Tarım Üretimi
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