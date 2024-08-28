Niğde Belediyesi çocuklar için animasyon filmlerini gösterime sunacak

Toplumun tüm kesimlerine olduğu kadar, çocuklara ve gençlere yönelik sosyal, kültürel etkinliklerini artırarak sürdüren Niğde Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala çocukları unutmadı.



Çocuklar, cumartesi 2 ve pazar günü 2 olmak üzere toplamda 4 filmin gösterime gireceği Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde, unutulmaz filmlerin keyfini yaşama şansı yakalayacak. Hafta sonunda çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler için düğmeye basan Niğde Belediyesi 31 Ağustos Cumartesi günü 14.00’de 'Kahraman Yarışçılar', 17.00’de 'Nasrettin Hoca- Dinozorlar Çağı', 1 Eylül Pazar günü ise 14.00’de 'Evliya Çelebi -Ölümsüzlük Suyu', 17.00’de ise 'Tinkerbell ve Korsan Peri' adlı animasyon filmlerini, gösterime sunacak. Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde gösterime sunulacak olan filmler için 'kulturonline.nigde.bel.tr ' adresinden bilet temin edilebilecek. Çocuklar için 10 TL’den satışa sunulacak olan biletleri, yetişkinler 20 TL’ye alabilecek.



Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; bu hafta sonu, çocukların hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği macera dolu animasyon filmlerinin gösterime gireceğini belirterek, “2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, çocuklarımızın eğlenceli bir hafta sonu geçirmesi için etkinliklere tüm çocuklarımızın katılım sağlamasını umut ediyoruz. Şimdiden tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.