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Güncel
AA 28.08.2024 10:14

Balıkesir'de darp ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’de bir eve girerek içerideki kişileri darbettikleri, cep telefonlarını ve parasını gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de darp ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Altıeylül ilçesi Altıeylül Mahallesi Çakıcı Sokağı'nda S.S. ile A.T'nin yaşadığı eve daha önce birkaç kez gördükleri ancak tanımadıkları bir kişi geldi.

Elinde tabancayı göstererek zorla içeri giren zanlı, evde uyuşturucu olup olmadığını sordu, "yok" cevabını alınca S.S. ve A.T'yi darbetti.

Şüpheli, söz konusu eve çağırdığı arkadaşıyla bin 500 lirayı ve cep telefonunu gasbedip kaçtı.

Polise yapılan ihbar sonrası Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek şüpheliler A.A.Ö. ile M.Ş'yi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, gasbettikleri cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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