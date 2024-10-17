Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.10.2024 17:25

Kırşehir'de denetimlerde 190 motosiklet yediemin otoparkına çekildi

Kırşehir'de yılın ilk 9 ayında 3 bin 926 motosiklet denetlendi, 2 bin 569'una kural ihlali nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Kırşehir'de denetimlerde 190 motosiklet yediemin otoparkına çekildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kayıtlı 2 ve 3 tekerli motosiklet türü 8 bin 618 araç sık sık denetleniyor.

Trafik güvenliğinin sağlanması için yapılan denetimlerde 2024 yılının ilk 9 ayında 3 bin 926 motosiklet denetlenirken bunlardan 2 bin 569'una kural ihlali nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde trafik güvenliği açısından 190 motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimde, ⁠baş ve yüzü koruyacak kask kullanımı, dizlik, dirseklik, eldiven gibi diğer koruyucu ekipmanların da kullanılması, hız sınırının aşılmaması, trafik kurallarına uyulması konularında sürücülere uyarıda bulunuyor.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Karabük'te toprak yığınına çarpan arazözdeki 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laszlo Köver'i kabul etti
16:35
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
16:27
Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin paylaşımına uluslararası çapta destek
16:35
Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor
16:19
Üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti
17:32
Cevdet Yılmaz: Bütçe kanun teklifimiz sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip
Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan: Amida Höyük
Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan: Amida Höyük
FOTO FOKUS
Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor
Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ