Kırşehir'de denetimlerde 190 motosiklet yediemin otoparkına çekildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kayıtlı 2 ve 3 tekerli motosiklet türü 8 bin 618 araç sık sık denetleniyor.

Trafik güvenliğinin sağlanması için yapılan denetimlerde 2024 yılının ilk 9 ayında 3 bin 926 motosiklet denetlenirken bunlardan 2 bin 569'una kural ihlali nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde trafik güvenliği açısından 190 motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimde, ⁠baş ve yüzü koruyacak kask kullanımı, dizlik, dirseklik, eldiven gibi diğer koruyucu ekipmanların da kullanılması, hız sınırının aşılmaması, trafik kurallarına uyulması konularında sürücülere uyarıda bulunuyor.