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Güncel
AA 12.03.2024 17:30

Kırşehir'de çocuklar için "oyun odası" hazırlandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü binasında çocuklar için "oyun odası" hazırlandı.

Kırşehir'de çocuklar için "oyun odası" hazırlandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ın koordinesinde yürütülen çalışmayla işlemleri için kuruma gelen vatandaşların çocukları için bir oda "oyun odası" olarak hazırlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan oda ile vatandaşın emniyette geçirdiği sürede onlarla birlikte gelen çocukların sıkılmaması amaçlandı.

Odanın duvarları, çizgi film karakterleri ve hayvan resimleriyle boyandı. Çok sayıda oyuncak da konulan oda, çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için hizmete açıldı.

Öte yandan kent merkezindeki bir anaokulu öğrencileri ise yeni açılan çocuk oyun odasını ziyaret ederek, eğlendi. İl Emniyet Müdürü Kartal, minik öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve onlara boyama kitabı hediye etti.


 

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