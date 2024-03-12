Gelibolu’nun tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi

Gelibolu-Bayırköy hattı üzerinde 10 yıldır taşımacılık yapan, Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Derneğine kayıtlı tek kadın dolmuş şoförü olan Emine Şarlak’a, mesleği süresince kaza yapmadığı ve diğer sürücülere örnek olması dolayısıyla dernek binasında düzenlenen törenle plaket verildi.

Dernek Başkanı Ömür İşsever, gazetecilere yaptığı açıklamada, şoförlük mesleğinin kolay bir iş olmadığını söyledi.

"Zorluklara aldırmadım"

Özellikle bir kadının bu meslekte oldukça sıkıntılı süreçler geçirebildiğini anlatan İşsever, "10 yıl boyunca hiçbir aksaklığa meydan vermeden bu işi anlının akıyla yapması bizleri çok sevindirdi. Odamıza kayıtlı bu kardeşimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Bayırköy’den muhtar adayı olduğunu öğrendim. Başarılar diliyorum " dedi.

Emine Şarlak ise "Zorluklara aldırmadan bu işi severek yapıyorum. 10 yıl olmuş bıkmadan işimi sürdürüyorum. Bunu düşünüp, beni onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.