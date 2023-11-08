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Güncel
AA 08.11.2023 23:05

Kırşehir'de çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı.

Kırşehir'de çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa İlmeç ve beraberindekiler Boztepe ilçesi Hatunoğlu köyünde inceleme yaptı.

Mera ıslah ve amenajmanı çalışmaları kapsamında Hatunoğlu köyünde yapılan arazi kontrollerinde çiftçilerin yem bitkisi etkileşimleri de gözlendi.

Üretim yapan 14 çiftçiye 4 ton Macar fiği tohumu dağıtımı gerçekleştirilirken çalışmaları değerlendiren İlmeç, "Islah yapılan meralardaki baskıyı azaltmak ve bölgede yem bitkisi ekilişini arttırmak amacıyla uyarı ve desteklerimiz sürüyor. Bu kapsamda 500 dekarlık alana yem karışımı olarak ekilmek suretiyle 14 çiftçimize 4 ton Macar fiği tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Üreticimizin verimli bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlmeç ve beraberinkiler köy muhtarı ile beraber köyde hayvansal üretim yapan işletmeleri de ziyaret ederek bilgi aldı.

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