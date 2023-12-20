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Güncel
AA 20.12.2023 11:13

Kırşehir'de aranan 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de son 4 günde, haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Kırşehir'de aranan 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent merkezinde son 4 günde yapılan uygulamalarda 953 kişi, 335 araç, 5 park kontrol edildi, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hırsızlık, yankesicilik, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı, adresler av tüfeği, tabanca, 6 mermi ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, trafik yönünden kusurlu bulunan araç sürücülerine ceza yazıldı.

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