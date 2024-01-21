Sağanak Yağışlı 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.01.2024 15:53

Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi

Kırşehir'de jandarma personelleri ve ilkokul öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD uzmanlarınca Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Tabur Komutanlığı personeli ile İnönü İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine afet yönetimi ve farkındalığı hakkında bilgi verildi.

Afetlere hazırlık ve AFAD gönüllülüğü hakkında da bilgi verilen etkinlikte, arama, kurtarma ve intikal, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, ilk yardım temel bilgileri, temel yaşam desteği konuları anlatıldı.

Eğitimlerde, afet bilinci, türleri, afetlerle mücadele, yaşam alanındaki risklerin azaltılması, riskli eşyaların sabitlenmesi, aile afet ve acil durum çantası, acil durum numaraları, afetlerde doğru davranış biçimleri, tahliye bilgisi, toplanma alanları hakkında da bilgi verildi.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:10
Dışişleri Bakanı Fidan Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü
16:03
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
16:00
İsrail, Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerini Filistin yönetimine aktaracak
15:37
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
15:49
Endonezya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini açıkladı
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Alper Gezeravcı için boğaz köprüsüne Türk bayrağı asıldı
Alper Gezeravcı için boğaz köprüsüne Türk bayrağı asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ