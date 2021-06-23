Valilikten yapılan açıklamaya göre Akın, aşı uygulamasını hızlandırmak amacıyla Cacabey Meydanı'nda kurulan standı ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut'tan bilgi aldı.

Akın, engelli bir kişinin meydanda sattığı çikolataları satın alarak, aşı olmaya gelen vatandaşlara ve çadırda görevli sağlık personeline dağıttı.

Vali Akın, salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirterek, şartları taşıyan Kırşehirlileri aşı olmaya davet etti.

Cacabey Meydanı'na İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan çadırın aşılama hizmetini vatandaşların ayağına getirdiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"İlimizde şu ana kadar 150 bini aşkın vatandaşımız aşılandı. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile artık sırası gelen vatandaşlarımız randevusuz da aşılarını yaptırabiliyor. Meydana kurulan aşı çadırında vatandaşlarımız bekletilmeden aşılarını oluyor. Kırşehirli hemşerilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, burada görev yapan sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."