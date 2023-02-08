Memur-Sen Kırşehir İl Temsilciliğine bağlı sendikaların üyelerinin bağışlarıyla kentteki bir fabrikadan un temin edildi.

Toplanan unlar, Türk Kızılay Kırşehir Şubesi çalışanlarının katkısıyla 7 tıra yüklendi.

Tırlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD aracılığıyla Gaziantep'e gönderildi.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi ve Mucur Belediyesi de kışlık giysi, malzeme ve gıda yüklü birer tırı, deprem bölgesine gönderdi.

Niğde

Niğde Belediyesi Modern Ekmek Fabrikası'nda fırıncıların da desteğiyle 2 günde üretilen 100 bin ekmeğin büyük bir bölümü deprem bölgesine gönderildi.

Yaklaşık 10 bin ekmek de Niğde'de güvenli toplanma alanlarında kalan vatandaşlara çorba ile dağıtıldı.

Belediye Başkan Emrah Özdemir, depremin olduğu andan itibaren belediyeye ait ekmek fabrikasında sürekli ekmek üretildiğini belirterek, "24 saat esasına göre ekmek üretimi yapıyoruz. 2 gün içinde 100 bin ekmek üretildi. Yerel fırıncı esnafımızın da üretim aşamasında desteğiyle günlük 45-50 bin ekmek üreteceğiz. Üretim aşamasında belediye personelimize destek veren tüm fırıncılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Valilik ve Belediye koordinesinde toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 15. tır da deprem bölgesine gönderildi. Kentte yardım toplama faaliyetleri sürüyor.

Bor, Çiftlik ve Hacıabdullah belediyelerinin topladığı su, ekmek, gıda, kıyafet, ısıtıcı gibi yardım malzemeleri de deprem bölgesine gönderildi.

Yozgat

Yozgat'ta İl AFAD Müdürlüğü, Kızılay Şubesi ve Belediye tarafından deprem bölgesine çadır, battaniye, su ve un gönderildi.

Kızılay deposundan bir tır deprem çadırı, AFAD İl Müdürlüğü deposundan da 2 tır katlanabilir yatak ve battaniye bölgeye sevk edildi.

Yozgat Belediyesi tarafından da vatandaşların desteği ile alınan 1 tır su ve 1 tır un da bölgeye gönderildi.

Kayseri

Kayseri'de Yeraltı Çarşısı esnafı, deprem bölgesine gönderilmek üzere giyecek, gıda ve ısıtıcı topladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çarşıdaki esnafın aralarında topladığı malzemeler, tıra yüklenmeye başlandı.

Yeraltı Çarşısı Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Kekeç, az çok demeden herkesin kampanyaya destek verdiğini söyledi.

Vatandaşların elinde yardım poşetleri ile geldiğini kaydeden Kekeç, toplanan malzemeleri Hatay'a göndermeyi planladıklarını ifade etti.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremzedeler için toplanan gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerin yüklü olduğu 40 tırın bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

Talas Belediyesi de gıdadan giyime, sudan battaniyeye çeşitli malzemelerin bulunduğu tırı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderdi.

Belediye ayrıca, depremde mağdur olan vatandaşlara destek amacıyla yardım kampanyası da başlattı.

"Yaraları birlikte sarıyoruz" sloganıyla Talas Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Talas Şubesi ile birlikte yürütülen kampanya için ayni yardım kabul noktası oluşturuldu.

Türk Kızılay Talas şubesinin Halef Hoca Caddesi'ndeki hizmet binasında toplanan battaniye ve kıyafetler de deprem bölgesine gönderilecek.