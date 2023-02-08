Bingöl'de Genç Caddesi'ndeki Türk Kızılay Kan Bağış Tırı'na gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kentte 3 günde 400 ünite kan bağışı yapıldı.

Şırnak

Şırnak Devlet Hastanesi önündeki Türk Kızılay Kan Bağış Tırı önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılay İl Başkanı Muhittin Benek, depremzedelerin kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan bağış tırına kent halkının büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların an itibarıyla 284 ünite kan bağışladığını belirten Benek, şunları söyledi:

"Bu doğal afeti herkesin el birliği ile bertaraf etmesi için üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu konuda vatandaşların da fedakarlığını görmek mümkün. İlçelerimizde de tırlarımızı kuracağız. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun."