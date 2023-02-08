Ülke genelinde olduğu gibi Van'dan da depremin ilk saatlerinden bu yana Malatya'ya 703 arama kurtarma, yerel destek ve yardım dağıtım personeli ile günlük 10 bin kişilik yemek kapasiteli Mobil Aşevi Tırı, 4 itfaiye arama-kurtarma aracı, 2 aşevi aracının da yer aldığı 219 iş makinesi gönderildi.

Bugün de Büyükşehir Belediyesinin önünden 57 kişilik yardım ve destek personeli daha Malatya'ya doğru yola çıktı.