Birçok çevre ilde yıkıma neden olan depremin ardından bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Bartın’da da yardım seferberliği başlatıldı.



Bartın Valiliği koordinasyonunda Akçalı köyündeki soğuk hava deposu yardım merkezine dönüştürüldü. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları organizasyonunda toplanan malzemeler kamyonetlerle yardım merkezine ulaştırılıyor.



Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar bebek maması, bebek bezi, battaniye, gıda kolileri, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafet, bot, ayakkabı ve katalitik soba gibi tedarik ettikleri malzemeleri araçlarıyla yardım deposuna getiriyor. Tek tek sınıflandırılıp kolilere konulan yardım malzemeleri daha sonra tır ve kamyonlara yükleniyor.

Birçok vatandaş da merkezde gönüllü olarak görev yapıyor.



Yardım merkezinde toplanan malzemelerin yüklendiği 3 tır deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı. 3 tırın ise yükleme işlemeleri devam ediyor.