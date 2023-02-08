Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 17.00 itibarıyla İstanbul'dan 122 uçak, 22 kargo uçağı, 2 gemi, 20 bin 515 personel ve AFAD gönüllüsü, 1091 iş makinesi, 964 yardım tırı, 4 bin 765 çadır, 103 ambulans ve UMKE aracının başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.