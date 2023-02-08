Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 17.00 itibarıyla İstanbul'dan 122 uçak, 22 kargo uçağı, 2 gemi, 20 bin 515 personel ve AFAD gönüllüsü, 1091 iş makinesi, 964 yardım tırı, 4 bin 765 çadır, 103 ambulans ve UMKE aracının başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.
Etiketler: İstanbul Ali Yerlikaya Deprem
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