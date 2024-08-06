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Güncel
AA 06.08.2024 09:07

Kırşehir Müftülüğü, yetim çocukları piknikte buluşturdu

Kırşehir Müftülüğünce, yetim çocuklar ve ailelerine yönelik piknik düzenlendi.

Kırşehir Müftülüğü, yetim çocukları piknikte buluşturdu

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Unutursan Yetim Kalır" sloganıyla organize edilen piknikte yetim çocuklar ve aileleri eğlendi.

Güzler Parkı'ndaki etkinliğe katılan İl Müftüsü Mustafa Tekin, İslam dininin yetimi koruyup gözetmeye çok önem verdiğini, yetimlerin Allah'ın emaneti olduğunu hatırlattı.

Piknikte, yemek ikramının ardından ebru çalışması, Nasrettin hoca fıkraları, halat çekme, çuval yarışması gibi etkinlikler düzenlendi.

İl Müftüsü Tekin ve din görevlileri, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

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