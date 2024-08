Artvin’de bal ormanlarında hasat başladı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek amacıyla kurulan 20 bal ormanı, bölge halkı için büyük bir gelir kaynağı haline geldi.



Artvin'de arıcılık, 2 bin 727 bitki çeşidiyle özenle yapılıyor. Murgul ilçesine bağlı Kokolet Vadisi'nde bulunan bal ormanlarında bal hasadı başladı. Kafkas arı ırkı ile üretilen ballar, sağım yapılmak üzere kovanlardan çıkarıldı. Bölge halkı ve arıcıların yanı sıra, bal hasadına Orman Bölge Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş katıldı. Bal ormanlarının özellikle orman köylüsüne önemli ek gelir kaynağı sağladığını belirten Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, arıcılığın orman köylülerinin yaşam standartlarını yükselttiğini ifade etti. Durmuş, `Kokolet dediğinizde akla bal gelmeli. Murgul Kokolet Vadisi ender bulunan bir vadimizdir. Tek girişi vardır. Burada tarım ve ilaçlama yok. Sadece doğaya bırakılmış bir yerdir. Kaliteli ballarımız bu bölgede üretiliyor.



"İstanbul’dan, İzmir’den insanlar gelip buradan ballarını alırlar"



"Artvin’in endemik bitki çeşitliliği Kokolet Vadisi'nde mevcuttur. Kestane, yaban mersini, karayemiş, ıhlamur, karışık ballarımız orman gülü gibi endemik türlerin vadide bulunması, buranın ön plana çıkmasını sağlıyor. Arıcılarımıza bu vahşi doğada yaşayıp arıları besledikleri için teşekkür ediyoruz` dedi. 25 yıllık gazetecilik mesleğini bırakıp arıcılığa başladı Murgul Kokolet Vadisi'nde arıcılık yapan İlker Turhan ise şunları söyledi:



"Bu vadideki kestane balı üretiminde her yılın Ağustos ayının ilk haftasında sağım başlıyor. Sezon güzel geçti ve güzel şeyler bekliyoruz. Alın terimizin karşılığını inşallah alacağız. Kokolet Vadisi, endemik olarak diğer vadilerden daha çeşitli. Kafkas arısının menzili 8 kilometre; yani arı, 5 kilometrede etken oluyor. Buradaki özellik, tek vadi, köy, vadinin merkezi ve yaylaya yakın olduğu için arı her taraftan nektarını alabiliyor. Bu yüzden Kokolet balının aroması biraz daha farklı oluyor. Kokolet Vadisi'nde kestane balı ağırlıklı üretiliyor. Kovanları yayla altına doğru koyduğunuzda yayla ve beyaz orman gülü, delibal dediğimiz üretimi alıyoruz. Köyde çiçek balı üretiyoruz, daha yukarıda yaylaya yakın yerlerde de yaban mersini balı temin ediyoruz. 25 yıl gazetecilik ve televizyon hayatım oldu, aynı zamanda esnafım. Bu işin hastalık olduğunu ve insanı bağladığını duyduğumda çok güldüm. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Bütün her şeyi bıraktım, hayatım arılar oldu. Bunlar bizim annemiz, babamız, evlatlarımız. Bütün zamanımızı onlarla geçiriyoruz. Bu işin Artvin için bir kurtuluş olduğunu düşünüyorum. Devlet büyüklerimizden, Orman vadilerinin ve bal ormanlarının desteklenmesini istiyorum. Orman Genel Müdürlüğü'ne, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve İşletme Müdürlüklerimize arıcılar adına, kendi vadim adına teşekkür ediyorum. Gerçekten bize alan, ekipman ve yol anlamında çok destek oluyorlar. Her zaman yanımızdalar" ifadelerine yer verdi.