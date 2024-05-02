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Güncel
İHA 02.05.2024 10:08

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çekici çarptı: 1 yaralı

Burdur-Isparta karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çekici çarptı, kazada 1 çocuk yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çekici çarptı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Burdur-Isparta karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi.

Burdur’dan Isparta istikametine gitmekte olan Hasan Ö. idaresindeki otomobile, sanayi kavşağında kırmızı ışıkta beklediği esnada arkasından gelen Naim S. idaresindeki çekici duramayarak arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A.Ö. hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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