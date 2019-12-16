Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada akaryakıt istasyonu sahibini silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davada yargılanan 5 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadir Çelik, babası Mehmet Çelik, tutuksuz sanıklar S. Çelik, Ö. Çelik ve Ezgin Çelik ile maktul Suat Kayalı'nın eşi Jale ve oğlu Serhat Kayalı katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Şimşek, esas hakkında mütalaasını sundu.

Sanık Kadir Çelik, savunmasında, ağır tahrik altında cinayeti işlediğini, pişman olduğunu belirterek, "Biz borcumuzu yapılandırmak için oraya gitmiştik. Senet düzenlemiştik. 330 bin lira borcumuz vardı ve borç karşılığında da Suat Kayalı'ya arsa vermiştik. Bunun yanında da 70 bin lira ödeme yapmıştık. Borcumuzdan düşmemiş, tartışma çıktı ve olay gerçekleşti. Ama hiçbir şekilde yağma suçuna ilişkin bir girişimimiz olmadı. Bu suçu kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Diğer tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Taraf avukatlarının da beyanlarının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin tutuklu sanık Kadir Çelik'in "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 8 yıl 9 ay, tutuksuz sanık Ezgin Çelik'in "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildiğini belirtti.

Tutuklu sanık Mehmet Çelik ile diğer tutuksuz sanıklar S. Çelik ve Ö. Çelik'in hakkındaki tüm suçlardan beraatini kararlaştırıldı.

Mahkemece tutuklanmasına karar verilen Ezgin Çelik de duruşma salonunda hazır bulunan polis ekiplerince gözaltına alınarak Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ezgin Çelik, işlemlerin ardından Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 2015 yılında bir inşaat şirketinde akaryakıt istasyonu sahibi Suat Kayalı (55), silahla vurulmuş halde bulunmuş, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA