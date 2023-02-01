F.A. evinin bahçesindeki motosikletin, O.A. ise iş yerindeki klimanın çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri her iki olayın da failinin R.S. olduğunu tespit etti.

Ekipler şüpheliyi evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının 25 hırsızlık kaydının bulunduğu öğrenildi.