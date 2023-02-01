Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırklareli'nde bir iş yerinden klima ile bir evin bahçesinden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
F.A. evinin bahçesindeki motosikletin, O.A. ise iş yerindeki klimanın çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri her iki olayın da failinin R.S. olduğunu tespit etti.
Ekipler şüpheliyi evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının 25 hırsızlık kaydının bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırklareli Hırsızlık
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