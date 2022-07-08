Lüleburgaz ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler İ.H, N.B. ve Ö.Ç'nin ikametlerinde yaptığı aramada, 9.27 gram metamfetamin, 15.59 gram esrar, 33 gram skunk, bir miktar uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.