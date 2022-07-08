Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Lüleburgaz ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler İ.H, N.B. ve Ö.Ç'nin ikametlerinde yaptığı aramada, 9.27 gram metamfetamin, 15.59 gram esrar, 33 gram skunk, bir miktar uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Uyuşturucu
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