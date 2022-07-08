Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır'daki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Iğdır Belediyesinin kurduğu canlı hayvan pazarında, ilçe ve köylerden kamyonlarla getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Tüm önlemlerin alındığı pazarda, kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 2500-5 bin, büyükbaşlar ise 10-25 bin lira aralığında alıcı buluyor.

Satıcılardan Vehbi Eray, bu yıl pazarda küçükbaş hayvanların daha çok müşteri bulduğunu anlattı.