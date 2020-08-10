İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, gazetecilere, tatilcilerin geride bıraktığı çöplerin temizlenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin plajda yoğun bir mesai harcadığını ifade eden Işık, vatandaşlardan çevreyi temiz tutmaları, çöplerini bölgedeki konteynırlara atmalarını istedi.

Herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğini belirten Işık, "Beldemizin her noktasında yoğun olarak temizlik çalışmalarımızı başlattık. Beldemizi ziyaret eden vatandaşlarımızın çevreyi temiz bırakmalarını istiyoruz. Temizlik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Vatandaşlardan çöplerine sahip çıkmaları ve ormanda ateş yakmamalarını istiyoruz." diye konuştu.