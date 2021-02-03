Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde park halindeki 41 HT 031 plakalı tankerde sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler tankerde oksijen sızıntısı olduğunu belirledi.

Müdahale edilen tanker, polis ekiplerinin gözetiminde boşaltım yapılması amacıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.