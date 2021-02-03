Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde oksijen sızıntısı olan tankere müdahale edildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oksijen sızıntısı olduğu belirlenen park halindeki tankere müdahale edildi.
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde park halindeki 41 HT 031 plakalı tankerde sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekipler tankerde oksijen sızıntısı olduğunu belirledi.
Müdahale edilen tanker, polis ekiplerinin gözetiminde boşaltım yapılması amacıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Yangın
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