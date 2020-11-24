Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde, Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
24 Kasım Öğretmenler GünüYeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, anıta çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kalkan, yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Öğretmenlik mesleğinin insanlığın var oluşuyla birlikte başlayıp sona ereceği güne kadar devam edeceğini vurgulayan Kalkan, dünyanın değişiminde de öğretmenlerin çok etkin rol üstlendiklerini belirtti.
Son Haberler
- 15:43
- 15:39
- 15:40
- 15:34
- 15:25
Sıradaki Haber
İçişleri Bakanı Soylu, kamp yapan kadın futbol takımı oyuncularıyla bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz