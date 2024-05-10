Kırklareli'nde Narko Alan ve asayiş uygulaması

Kırklareli il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Babaeski ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Babaeski ilçesinde 'Narvas-Narko Alan', asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Denetimler, Babaeski ilçesi Gazi kemal mahallesinde belirlenen 5 noktaya yönelik yapıldı.

İş yerleri, otomobiller ve şahıslar sorgulandı

Drone ile destek sağlanan uygulamada, sabit ve seyir halinde yapılan denetimler sonucunda, 13 iş yeri, 218 şahıs ve 78 otomobil sorgulanırken, 3 otomobile cezai işlem uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.