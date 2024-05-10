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Güncel
İHA 10.05.2024 14:45

Kırklareli'nde Narko Alan ve asayiş uygulaması

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, özel harekat polisleri dron desteğiyle "Narko Alan ve Asayiş Uygulaması" düzenledi.

Kırklareli'nde Narko Alan ve asayiş uygulaması
[Fotograf: İHA]

Kırklareli il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Babaeski ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Babaeski ilçesinde 'Narvas-Narko Alan', asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Denetimler, Babaeski ilçesi Gazi kemal mahallesinde belirlenen 5 noktaya yönelik yapıldı.

Kırklareli'nde Narko Alan ve asayiş uygulaması

İş yerleri, otomobiller ve şahıslar sorgulandı

Drone ile destek sağlanan uygulamada, sabit ve seyir halinde yapılan denetimler sonucunda, 13 iş yeri, 218 şahıs ve 78 otomobil sorgulanırken, 3 otomobile cezai işlem uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

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