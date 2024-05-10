Muş'ta jandarma ve polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muş Alparslan Üniversitesinde öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Jandarma ekipleri, seminere katılan 80 öğrenciye, "kara yollarında trafiğin akışı ve kara yolunun kullanılması, hız ve dönüş kuralları, takip mesafesi, geçiş hakkı, emniyet kemeri, ile kazaya karışan sürücülerin yükümlülükleri" gibi konularda bilgiler verdi.

Trafik kuralları anlatıldı ve hediyeler dağıtıldı

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı'nda da etkinlik yapıldı.

Korkut Altınova Ortaokulunda eğitim gören 75 öğrenciye, karşıdan karşıya geçişlerde yaya ve üstgeçitlerinin önemi, kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçişlerde uyulması gereken kurallar hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Ekipler, öğrencilere boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıttı.