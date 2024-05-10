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Güncel
İHA 10.05.2024 14:35

Kazada hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de toprağa verildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulduktan sonra yere çakılarak hayatını kaybeden öğretmen Orhan Gündoğdu memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de toprağa verildi
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi.

S.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce yol kenarında yürüyen Orhan Gündoğdu'ya , sonra beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, talihsiz adam metrelerce savrulup yere çakıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaya Orhan Gündoğdu'nun ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Memleketi Kayseri'de hayatını kaybeden öğretmen Orhan Gündoğdu, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Serkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Gündoğdu'nun yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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Kayseri Kocaeli Öğretmen Trafik Kazası
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