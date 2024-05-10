Diyarbakır'da lise öğrencilerinin çektiği fotoğraflar sergilendi

Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Kadrajımda Engel Yok" SADA projesi kapsamında 11 öğrenci 6 hafta boyunca temel fotoğrafçılık ile hikaye ve senaryo yazma eğitimi aldı.

Öğrenciler görme engelli çocukların hayallerini yazarak fotoğraf senaryosu haline getirdi ve hayalleri canlandırarak fotoğrafladı.

Okul bahçesini sergi alanına çevirdiler

Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde düzenlenen programda, öğrencilerin çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Okul Müdürü Yıldız Özateş, öğrencilerinin bu sergi için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, okul bahçesini sergi alanına çevirdiklerini vurguladı.

Diyarbakır'da yürütülen projenin koordinatörü Büşra Baran da, proje ile görme engelli çocukların hayallerinin fotoğrafa yansıdığını söyledi.