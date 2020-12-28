Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde maskesi olmayan vatandaşa polis ekipleri maske verdi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.
Kentte, yoğunluğunun yaşandığı İstasyon, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddelerinde polis ekipleri maske, sosyal mesafe denetiminde bulundu.
İstasyon Caddesi'nde ağzını hırka ile kapatan bir vatandaş, polis ekiplerinin yanına gelerek maskesini düşürdüğünü söyledi.
Ekiplerin verdiği maskeyi takan vatandaş polis ekiplerine teşekkür etti.
Bazı banka önlerinde sırada duran vatandaşları da uyaran ekipler kentte denetimlerini sürdürüyor.
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