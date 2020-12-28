İHH Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hijyen paketinde, kolonya, banyo sabunu, sıvı sabun, çocuklar için diş fırçası ile diş macunu, bulaşık deterjanı, ıslak mendil, maske, çamaşır suyu ve tuvalet kağıdı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AİD Trabzon Temsilcisi Abdussamet Şahin, yardımları dağıtmaya yetim ailelerinden başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecinde en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi temizlik ve hijyen. Tabii bu süreçte çocuklarımızı unutmadık. Trabzon İHH'nın desteğiyle tüm yetimlerimize yaş gruplarına göre oluşturulan oyuncakları da dağıtmış olduk. İnşallah gelen bağışlarla daha çok aileye ulaşacağız. Bu süreci beraber aşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmaya gönül veren doktor arkadaşlarımıza şahsım ve derneğim adına teşekkür ediyorum."

Trabzon İHH Başkanı Zühtü Kalma ise yardım kampanyasının AİD öncülüğünde başlatıldığını ifade ederek, Şahin'e teşekkür etti.