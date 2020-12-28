Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde cadde ve sokaklarda köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı.
[Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde cadde ve sokaklarda köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı.]
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