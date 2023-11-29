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Güncel
AA 29.11.2023 21:07

Kırklareli'nde kirlenen Şeytandere'nin rengi değişti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kirlendiği için çevreye kötü koku yayan Şeytandere'nin rengi değişti.

Kırklareli'nde kirlenen Şeytandere'nin rengi değişti

Şeytandere'den kötü koku yayıldığını ve gri renkle aktığını fark eden vatandaşlar durumu İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler köpüklerinde oluştuğu dereden numune aldı.

İlçe sakinlerinden Mehmet Alpüren, derenin zaman zaman renginin değiştiğini söyledi.

Koku nedeniyle tedirgin olduklarını ifade eden Alpüren, "Derenin debisinin yükselmesiyle kötü kokular yayılmaya başladı, ardından derenin rengi değişerek köpükler oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

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